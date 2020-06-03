В ООН призвали США не оставлять без внимания недовольство протестующих
США не должны оставить без внимания недовольство участников протестов против полицейского насилия, охвативших многие города страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким призывом обратилась в среду к властям Соединенных Штатов верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, высказавшаяся за проведение изучения социально-экономических факторов и дискриминации в стране.
"Должно быть осуществлено глубокое рассмотрение широкого круга вопросов, включая социально-экономические факторы и глубоко укоренившуюся дискриминацию", - отметила она.
Верховный комиссар высказалась за проведение "независимого, беспристрастного и транспарентного расследования" в отношении "всех действий властей и протестующих, которые привели к смерти или ранениям". "Голоса, призывающие к прекращению убийств невооруженных афроамериканцев, должны быть услышаны", - подчеркнула она, призвав власти услышать также "голоса, взывающие к прекращению полицейского насилия" и "эндемического структурного расизма, отравляющего общество в США". "В любые времена, но особенно во время кризиса страна нуждается в том, чтобы осудить расизм безоговорочно", - добавила верховный комиссар.
Как отмечается в заявлении, протесты распространились более чем на 300 городов США. При этом "имеются вызывающие доверие сообщения о не являющемся необходимым и непропорциональном применении силы" представителями сил правопорядка. Зафиксировано "по крайней мере 200 сообщений об инцидентах с журналистами, освещающими протесты". Речь идет о "физических атаках, запугивании и произвольных арестах". "Произошедшее является беспрецедентным насилием в отношении журналистов", - констатировала Бачелет, расценив произошедшее как шокирующий факт с учетом того, что свобода выражения мнения и прессы заявлены как "фундаментальные принципы в США". "Я призываю власти всех уровней обеспечить ясное понимание этого призыва: репортеры должны иметь возможность выполнять свою важную работу свободно от нападений или репрессий", - подчеркнула она. Верховный комиссар призвала протестующих "выражать свои требования справедливости мирно", а полицию "не разжигать ситуацию путем чрезмерного применения силы".
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