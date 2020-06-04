В Стокгольме полиция разогнала акцию в поддержку движения Black Lives Matter

Стокгольмская полиция разогнала организованную в среду в центре города демонстрацию в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Об этом сообщает телеканал STV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной разгона стало количество собравшихся на центральной площади Сергельсторг - около тысячи человек, в то время как во время пандемии максимальное число участников собраний установлено на уровне в 50 человек. Именно это количество значилось в разрешении на демонстрацию.

Организаторы акции и сами призывали участников проявить сознательность и добровольно разойтись, но, поскольку те не прислушались к их призывам, полиции пришлось вмешаться. После этого участники демонстрации разбились на группы и двинулись по центру Стокгольма. Достаточно большая группа собралась перед королевским дворцом. Против некоторых демонстрантов полиции пришлось применить горчичный газ, чтобы заставить их подчиниться приказу разойтись.

Один человек был задержан за призыв к насильственным действиям.

В целом же все вели себя мирно, и, по сообщению пресс-службы столичной полиции, пока информация о каких-либо пострадавших отсутствует. Полицейские продолжают дежурство на улицах, поскольку по городу все еще передвигаются небольшие группы демонстрантов.