https://news.day.az/world/1241483.html В Беларуси сформировано новое правительство
В Беларуси сформировано новое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформировал новое правительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом интернет-портале страны.
Посты сохранили министр иностранных дел страны Владимир Макей, министр обороны Виктор Хренин, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
Также 4 июня премьер-министром был назначен глава Госвоенпрома Роман Головченко.
3 июня Лукашенко отправил в отставку правительство.
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