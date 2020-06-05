Кадры внезапного потопа в России

Начало лета в столице Росии Москве и московской области выдалось прохладным и дождливым.

Из-за сильных ливней, которые идут уже несколько суток подряд, некоторые районы Подмосковья переживают наводнение. Подтоплены оказались поселки Нахабино, Опалиха, а также несколько населенных пунктов в Щелковском районе.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места событий.