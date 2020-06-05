https://news.day.az/world/1241631.html Кадры внезапного потопа в России - ФОТОРЕПОРТАЖ
Кадры внезапного потопа в России - ФОТОРЕПОРТАЖ
Начало лета в столице Росии Москве и московской области выдалось прохладным и дождливым.
Из-за сильных ливней, которые идут уже несколько суток подряд, некоторые районы Подмосковья переживают наводнение. Подтоплены оказались поселки Нахабино, Опалиха, а также несколько населенных пунктов в Щелковском районе.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места событий.
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