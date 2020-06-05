https://news.day.az/world/1241822.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:06 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине семи километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре