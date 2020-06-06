В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У всех скончавшихся была подтверждена пневмония. Также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст пациентов не уточняется. Таким образом, общее число умерших достигло 2864.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости вирусом.

За последние сутки в России было выявлено 8726 зараженных коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 449,8 тысячи случаев инфицирования. Из них 212,6 тысячи выздоровели, 5528 скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.