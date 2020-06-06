https://news.day.az/world/1241839.html В США водитель автомобиля открыл огонь по прохожим
В США водитель автомобиля открыл огонь по прохожим
В США один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Местные СМИ сообщили, что огонь открыл злоумышленник, который ехал на автомобиле. Он начал стрелять по прохожим.
Инцидент произошел поздно вечером в центральной части города. По данным полицейских, по тротуару шли двое мужчин. И по ним начали стрелять. Пострадавших доставили в больницу, где один из них позже умер.
Сейчас полиция опрашивает свидетелей стрельбы. Стражи порядка ищет преступника.
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