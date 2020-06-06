Теракт у здания больницы в Сирии

Двое детей погибли, еще три мирных жителя пострадали в пятницу в результате взрыва в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вечером в городе, взорвался заминированный автомобиль. Взрыв произошел возле здания больницы.