https://news.day.az/world/1247185.html В США объявили об угрозе цунами после землетрясения в Мексике
В США объявили об угрозе цунами после землетрясения в Мексике
Национальный центр предупреждения о цунами США объявил во вторник тревогу для Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора после сильного землетрясения неподалеку от мексиканского города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте центра.
Национальная сейсмологическая служба Мексики ранее проинформировала о землетрясении магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 12 км.
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