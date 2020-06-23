В США объявили об угрозе цунами после землетрясения в Мексике

Национальный центр предупреждения о цунами США объявил во вторник тревогу для Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора после сильного землетрясения неподалеку от мексиканского города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте центра.

Национальная сейсмологическая служба Мексики ранее проинформировала о землетрясении магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 12 км.