https://news.day.az/world/1248612.html Иранские врачи ожидают, что пандемия продлится три года
Иранские врачи ожидают, что пандемия продлится три года
Пандемия новой коронавирусной инфекции может продлиться еще два-три года, заявила представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Подобные выводы основаны на опыте предыдущих пандемий, пояснила представитель иранского минздрава.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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