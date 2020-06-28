https://news.day.az/world/1248629.html В Турции произошло ДТП, более 40 пострадавших
В Турции произошло ДТП, более 40 пострадавших
Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, попал в ДТП в турецкой провинции Ван, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате происшествия один человек погиб , 41 человек пострадал.
Пострадавшие были немедленно доставлены в близлежащие больницы. Власти сообщили, что в автобусе находились 22 гражданина Афганистана и 20 граждан Пакистана.
Отмечается, что два человека, которые организовывали перевозку нелегальных мигрантов, были задержаны полицией.
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