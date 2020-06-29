В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 38,8 тыс.

В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 38,8 тысячи, пишет университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем раньше сообщалось о 42 тысячах случаев.

Всего в США заразились 2,5 миллиона, скончались 125 тысяч, выздоровели 685 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.