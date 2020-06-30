В Иране за сутки от коронавируса скончались 147 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 147 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 10 817. За последние сутки в Иране выявлено 2 457 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 227 662. Вылечились 188 758 человек.

В настоящее время состояние 3 049 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.