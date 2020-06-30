https://news.day.az/world/1249177.html В Иране за сутки от коронавируса скончались 147 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 147 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 147 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 10 817. За последние сутки в Иране выявлено 2 457 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 227 662. Вылечились 188 758 человек.
В настоящее время состояние 3 049 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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