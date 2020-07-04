https://news.day.az/world/1250512.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 946
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 946
За последние сутки в Грузии выявлено 3 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 946.
Отметим, в Грузии 3 310 человек находятся на карантине, 203 человека - на стационарном лечении. Вылечились 825 человек, скончались 15 пациентов с коронавирусом.
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