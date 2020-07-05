В Армении за сутки зарегистрировано 706 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, oб этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности, на утро 5 июля зарегистрировано 28 606 инфицированных коронавирусом, за последний день проведено 2 437 новых тестирований.

Фактически сейчас лечатся 11 824 пациента (за день их число увеличилось на 493).

По последним данным, выздоровели 16 140 пациентов (205 за последние сутки).

В целом умерли 484 пациента (за сутки их число увеличилось на 7).