https://news.day.az/world/1250785.html В Армении за сутки зарегистрировано 706 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 706 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 706 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, oб этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.
В общей сложности, на утро 5 июля зарегистрировано 28 606 инфицированных коронавирусом, за последний день проведено 2 437 новых тестирований.
Фактически сейчас лечатся 11 824 пациента (за день их число увеличилось на 493).
По последним данным, выздоровели 16 140 пациентов (205 за последние сутки).
В целом умерли 484 пациента (за сутки их число увеличилось на 7).
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