https://news.day.az/world/1250917.html Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В районе Гебзе турецкой провинции Коджаэли перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия привлечены сотрудники спасательных служб и бригады скорой помощи.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще 17 пострадали.
В связи с ДТП начато расследование.
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