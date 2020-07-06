Саудовская Аравия подняла цены на нефть

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии, США и Северной Европы, пишет в понедельник, 6 июля, Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Этот шаг вызван тем, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти подталкивает других крупных производителей присоединиться к нему в сокращении поставок для восстановления баланса на рынке", - говорится в сообщении.

По данным агентства, премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти - $1 за баррель.

Отмечается, что цены для Азии повышаются третий месяц подряд.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.