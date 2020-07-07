В России мужчина выпал из окна 9-го этажа и остался жив

Во Владивостоке мужчина чудом остался жив после того, как выпал из окна 9 этажа, сообщает otvprim.ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уточняется, что инцидент произошел в ночь на 7 июля. Как сообщили очевидцы, мужчина выпал из окна девятого этажа на улице Некрасовская.

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчину забирают и увозят прибывшие на место происшествия медики. Состояние пострадавшего не уточняется.

Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.