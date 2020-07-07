Иран сместил Италию в топ-10 стран по числу заразившихся COVID-19

Значительные изменения произошли в списке стран - лидеров по числу заразившихся коронавирусом в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Италия выпала из первой десятки, а ее место занял Иран. Среди европейских стран там остались только Великобритания (7-я позиция) и Испания (9-е место).

В США, которые являются лидером в мире, общее число заразившихся приближается уже к 3 млн (более 2,9 млн человек), более 130 тыс. умерших из-за коронавируса.

При этом в Индии, занимающей третье место, количество инфицированных уже превысило 700 тысяч, а число летальных исходов - 20 тыс.

Всего на планете коронавирусом за время пандемии заразились свыше 11,6 млн человек, около 538 тыс. умерли.