В Черногории вновь ужесточили карантин

Власти Черногории, где ранее заявляли о завершении эпидемии, вновь усиливают карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом 7 июля сообщает "Балканський оглядач", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.net.

Отмечается, что следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.

Государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете Северного региона - Плевле вводят жесткие ограничения.

Будет запрещено собираться группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Кроме того, запрещают богослужения с верующими. Медмаски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин для лиц, прибывающих из Сербии.

Напомним, в начале июня Черногория официально заявила о победе над COVID-19. А уже через несколько недель вернулась к карантину из-за повторной вспышки коронавируса. С начала июня в стране выявили 517 новых случаев, при чем пять человек скончались. За минувшие сутки зарегистрировали 60 случаев.