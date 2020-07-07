https://news.day.az/world/1251565.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции недалеко от побережья Эгейского моря в районе Измира произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, землетрясение произошло в 18.19 по местному времени на глубине 18,09 км.
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