В Турции произошло землетрясение

В Турции недалеко от побережья Эгейского моря в районе Измира произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, землетрясение произошло в 18.19 по местному времени на глубине 18,09 км.