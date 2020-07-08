США вводят визовые санкции против китайских чиновников

Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении официальных лиц КНР, причастных, по мнению властей США, к ограничению доступа иностранцев в Тибет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь Майкл Помпео.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые в значительной степени причастны к разработке или осуществлению политики, связанной с доступом иностранцев в районы Тибета", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента. Санкции вводятся в рамках Закона о взаимном доступе в Тибет от 2018 года (Reciprocal Access to Tibet Act of 2018).

Как утверждает Помпео, "Пекин продолжает систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие районы Тибета американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов, туристов, тогда как чиновники КНР и другие граждане пользуются гораздо большим доступом в США".

"Доступ в районы Тибета все более важен для региональной стабильности, учитывая нарушения там прав человека Китаем, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды близ истоков главных рек Азии", - считает госсекретарь.

Он подчеркнул, что США намерены продолжать "работу по содействию устойчивому экономическому развитию, сохранению окружающей среды и [улучшению] гуманитарных условий" в интересах жителей Тибета. "Мы остаемся привержены поддержке значительной автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав, а также сохранению уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности", - заявил Помпео, отметив, что администрация США будет работать с Конгрессом страны над обеспечением для американцев "полного доступа в районы Китая, в том числе в Тибетский автономный район".