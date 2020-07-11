https://news.day.az/world/1252567.html Трамп выразил свою позицию по выходу США из НАТО
Трамп выразил свою позицию по выходу США из НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы выходить из Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы, чтобы другие страны - члены альянса "платили свою справедливую долю".
Американский лидер пояснил, что, благодаря его усилиям восемь стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП, однако этого мало.
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