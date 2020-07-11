Трамп выразил свою позицию по выходу США из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы выходить из Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы, чтобы другие страны - члены альянса "платили свою справедливую долю".

Американский лидер пояснил, что, благодаря его усилиям восемь стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП, однако этого мало.