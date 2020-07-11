При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

По последним данным, пять человек пострадали при взрыве газа в квартире многоэтажного жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде (Россия). Трое из них получили легкие травмы, еще двоих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в областной администрации, передает Day.Az со ссылкой на Звезду

Отмечается, что взрыв вызвал горение на площади в 10 квадратных метров, последствия которого уже устранены. Специалисты спасли 11 и эвакуировали 28 человек из подъезда, в котором произошел инцидент.

Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о предоставлении жителям, чей подъезд пострадал из-за взрыва, временного жилья. В данное время выясняют, сколько понадобится квартир для размещения людей.