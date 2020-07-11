https://news.day.az/world/1252729.html В Японии автомобиль въехал в супермаркет
В Японии автомобиль въехал в супермаркет
Легковой автомобиль въехал в супермаркет в японском городе Саппоро, в результате инцидента погибла 80-летняя местная жительница.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что полицейские задержали 80-летнего водителя.
Он признался, что перепутал педали газа и тормоза, в результате чего и произошло ДТП.
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