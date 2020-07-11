В России задержан экс-глава одного из районов Ростова Артур Григорян

В донской столице задержан бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян. Силовики также провели обыски в доме экс-чиновника.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, источник источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи возбудили в отношении Григоряна уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ - это превышение должностных полномочий.

Инсайдер уточнил, что речь идет о получении выгоды бывшего главы Первомайского района из-за невыполнения распоряжения по сносу незаконных торговых ларьков. По версии обвинения, из-за этих действий Григоряна городская казна недосчиталась 14 млн руб.

Напомним, что Артур Григорян 20 января текущего года написал заявление об уходе с поста главы Первомайского района города "по собственному желанию".

Артур Григорян с 2006 года по май 2016 года был генеральным директором ЗАО "Ростовская станция технического обслуживания автомобилей № 1 Донавтосервис". С сентября 2015 года он являлся депутатом Ростовской городской думы шестого созыва.

В конце мая 2016 года глава администрации Ростова Сергей Горбань предложил его на должность главы Первомайского района, после чего в июне того же года гордума донской столицы единогласно согласовала кандидатуру Григоряна.