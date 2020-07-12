Сбежавшая из Гонконга в США вирусолог поделилась «правдой» о коронавирусе

Вирусолог Ли-Мэн Янь, которая спешно покинула Гонконг и бежала в США, завила, что в Китае скрывали некоторую правду о коронавирусной инфекции. Полученной информацией она поделилась с американским телеканалом Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она утверждает, что ее научный руководитель в референтной лаборатории ВОЗ послал ее исследовать случаи заболевания, похожие на атипичную пневмонию, поэтому она была одной из первых занимавшихся изучением коронавируса. Китайские власти знали о появлении инфекции задолго до того, как объявили о ней. Ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря (до того, как КНР и ВОЗ признали способ передачи COVID-19) сообщил, что вирус передается от человека к человеку, добавила ученый. По словам Янь, ее руководители не обратили внимание на исследования и не предприняли никаких действий.

Представители ВОЗ ответили на запрос телеканала и отвергли обвинения. Они отметили, что ничего не знают о Янь.

"Мы никогда ничего не слышали об этой женщине. Сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно", - говорится в сообщении посольства.