https://news.day.az/world/1252839.html Ирак попросил Германию о помощи
Ирак попросил Германию о помощи
Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Германии Хайко Маас по телефону обсудили ряд международных проблем и двусторонние отношения. В частности, Фуад Хусейн попросил германского коллегу о помощи в исключении Ирака из списка стран с недостаточными мерами против отмывания денег и финансирования терроризма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В список третьих стран, составленный Евросоюзом, Ирак включили в 2016 году. По мнению европейских чиновников, финансовой системе ЕС требовалась защита от отмывания денег и финансирования терроризма.
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