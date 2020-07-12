Ирак попросил Германию о помощи

Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Германии Хайко Маас по телефону обсудили ряд международных проблем и двусторонние отношения. В частности, Фуад Хусейн попросил германского коллегу о помощи в исключении Ирака из списка стран с недостаточными мерами против отмывания денег и финансирования терроризма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В список третьих стран, составленный Евросоюзом, Ирак включили в 2016 году. По мнению европейских чиновников, финансовой системе ЕС требовалась защита от отмывания денег и финансирования терроризма.