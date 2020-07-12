В общежитии университета в Киеве выявили вспышку COVID-19

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коронавирус нового типа выявлен у пяти человек, проживающих в общежитии, указано в сообщении. При этом двое заболевших госпитализированы, где находятся остальные трое на данный момент неизвестно.

На территории общежития установлены 13 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся в самоизоляции.