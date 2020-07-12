https://news.day.az/world/1252869.html В общежитии университета в Киеве выявили вспышку COVID-19
В общежитии университета в Киеве выявили вспышку COVID-19
Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Коронавирус нового типа выявлен у пяти человек, проживающих в общежитии, указано в сообщении. При этом двое заболевших госпитализированы, где находятся остальные трое на данный момент неизвестно.
На территории общежития установлены 13 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся в самоизоляции.
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