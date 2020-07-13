В Гонконге опровергли заявления вирусолога о скрытии данных о COVID-19

Вирусолог Янь Лимэн, по утверждению которой власти Китая узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом, никогда не занималась исследованием передачи COVID-19 от человека к человеку, и ее утверждения лишены научной основы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Университет Гонконга (HKU).

Ранее вирусолог Янь Лимэн, которая якобы бежала из Гонконга, в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. По ее утверждениям, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Вирусолог рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония).

"Доктор Янь Лимэн была научным сотрудником с докторской степенью, которая проходила стажировку в HKU после защиты степени. Она покинула университет... Заявления, которые она сделала в интервью, не соответствуют ключевым фактам, как мы их понимаем. Доктор Янь никогда не занималась никакими исследованиями относительно трансмиссии COVID-19 от человека к человеку в декабре 2019 - январе 2020 года, хотя она об этом заявила в своем интервью", - говорится в опубликованном заявлении на сайте университета.

"Мы также заметили, что заявления в ее интервью не имеют научной основы, хотя слухи выглядят так. Гонконгский университет не реагирует на слухи и не будет больше делать комментариев по этому поводу", - отметили в университете.

Янь Лимэн в интервью Fox News заявляла, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря - до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен - сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. По ее словам, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

Fox News сообщил, что представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.