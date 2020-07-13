https://news.day.az/world/1253005.html Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 733 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 733 тысячи
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 733 тысячи в 85 регионах страны.
Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Накануне, 12 июля, было зарегистрировано 6 615 зараженных.
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