Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 733 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 733 тысячи в 85 регионах страны.

Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне, 12 июля, было зарегистрировано 6 615 зараженных.