https://news.day.az/world/1253179.html Казахстан продлевает карантин
Казахстан продлевает карантин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантин в связи с коронавирусом продлится в стране еще две недели - до конца июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - написал Токаев в Twitter.
Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти республики приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.
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