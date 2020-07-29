Предсказано будущее цен на нефть

Среднегодовая цена на нефть марки Brent может вырасти до 45 долларов за баррель в 2021 году и продолжит расти в последующие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании Fitch Ratings.

Аналитики предсказывают, что по итогам 2020 года средняя цена Brent составит 45 долларов за баррель, к 2022 году стоимость сырья поднимется до 53 долларов, а после 2022-го нефть будет торговаться на уровне 55 долларов. Стоимость американской нефти WTI в ближайшие годы также продолжит расти и в среднем будет на три доллара дешевле эталона. Таким образом, в 2021 году ее средняя цена составит 42 доллара, а в 2022-м - 50 долларов.

В Fitch полагают, что росту цен на нефть будет способствовать новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое вступило в силу в мае 2020 года. Тогда страны договорились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. В середине июля страны картеля и не входящие в него государства условились ослабить максимальные квоты до 8,2 миллиона баррелей. Предполагается, что такие ограничения будут действовать до конца текущего года. Затем, вплоть до мая 2022 года, совокупные квоты опустятся до 5,8 миллиона баррелей в сутки.