https://news.day.az/world/1257680.html Трамп обвинил Германию в недостаточном финансировании НАТО
Трамп обвинил Германию в недостаточном финансировании НАТО
Германия не намерена платить взносы в Североатлантический альянс в необходимом размере, что стало причиной решения о выводе американских войск, рассказал президент США Дональд Трамп.
Германия не собирается платить НАТО взносы в размере 2% от ВВП, заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом он добавил, что американская сторона "тратит на Германию много денег".
Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре