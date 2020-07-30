Трамп обвинил Германию в недостаточном финансировании НАТО

Германия не намерена платить взносы в Североатлантический альянс в необходимом размере, что стало причиной решения о выводе американских войск, рассказал президент США Дональд Трамп.

Германия не собирается платить НАТО взносы в размере 2% от ВВП, заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он добавил, что американская сторона "тратит на Германию много денег".

Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.