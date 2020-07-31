В Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина

Британские власти отменили очередной этап ослабления общенационального карантина в связи с ростом количества случаев инфицирования новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем, - сказал он. - В субботу, 1 августа, мы надеялись открыть ряд заведений, где риск [заражения] более высокий, которые оставались закрытыми. Сегодня я вынужден объявить, что мы откладываем данные изменения как минимум на две недели".

Очередной этап ослабления должен был начаться 1 августа, когда планировалось открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. До этого правительство ни разу не отменяло меры по ослаблению карантина, введенного 23 марта.

Со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS) премьер заявил, что скорость распространения вируса в стране начала расти впервые с мая. "Сейчас примерно 1 человек из 1,5 тыс. является носителем вируса по сравнению 1 из 1,8 тыс. 15 июля и 1 из 2 тыс. 2 июля", - сказал премьер.

Как сообщил Джонсон, правительство приняло решение расширить список мест, где обязательно ношение маски. В дополнение к магазинам и общественному транспорту, где сейчас без масок запрещено появляться, в этот перечень попадут музеи, картинные галереи, кинотеатры и церкви.

До этого правительство ни разу не отменяло планов по ослаблению карантина, введенного 23 марта. Как признал участвовавший в пресс-конференции главный санитарный врач Англии Крис Уитти, на данный момент достигнут лимит в снятии ограничений. "Я думаю, что на основании того, что нам показывают данные ONS и другая статистика, мы, возможно, приблизились вплотную к границе того, что мы можем сделать в снятии общественных ограничений", - отметил он.