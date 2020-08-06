Природные пожары во Франции: 22 пострадавших, почти 3 тысячи – эвакуированы

Сильные пожары продвигаются по югу Франции. Ветер принес пламя от лесных массивов к побережью Средиземного моря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Огонь охватил жилые районы и кемпинги под Марселем. Пострадали по меньшей мере 22 человека, около трех тысяч человек эвакуированы.

Пожар вспыхнул из-за жары, которая установилась на прошлой неделе. В коммуне Мартиг загорелось 600 гектаров леса. Со стихией борются почти 2 тысячи пожарных, 14 из них пострадали от ожогов.