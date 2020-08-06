https://news.day.az/world/1259751.html Природные пожары во Франции: 22 пострадавших, почти 3 тысячи – эвакуированы - ВИДЕО
Природные пожары во Франции: 22 пострадавших, почти 3 тысячи – эвакуированы - ВИДЕО
Сильные пожары продвигаются по югу Франции. Ветер принес пламя от лесных массивов к побережью Средиземного моря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Огонь охватил жилые районы и кемпинги под Марселем. Пострадали по меньшей мере 22 человека, около трех тысяч человек эвакуированы.
Пожар вспыхнул из-за жары, которая установилась на прошлой неделе. В коммуне Мартиг загорелось 600 гектаров леса. Со стихией борются почти 2 тысячи пожарных, 14 из них пострадали от ожогов.
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