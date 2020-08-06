В мире второй месяц подряд растут цены на продовольствие

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут второй месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и молочной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в июле 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс цен на растительные масла ФАО возрос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимального за последние пять месяцев значения. "Рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объемов производства, как в случае пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов", - указывается в документе.

Показатель индекса цен на молочные продукты ФАО увеличился на 3,5%. Отмечается, что рост цен затронул все продукты "от сливочного масла и сыра до сухого молока".

Значение индекса цен на зерновые ФАО осталось практически неизменным по сравнению с июнем. В июле понизился индекс цен на мясо - его значение оказалось на 1,8% ниже, чем в июне.