https://news.day.az/world/1260780.html В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса

В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса

В мире, 9 августа 2020 09:15 414
В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса

Национальный конгресс (парламент) и Федеральный верховный суд (ФВС, исполняет функции конституционного суда) Бразилии объявили траур по умершим в результате пандемии вызванного коронавирусом заболевания, которое унесло жизни более 100 тыс. жителей южноамериканской республики. Об этом говорится в публикациях, размещенных в субботу на сайтах высших законодательного и судебного органов страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна никогда не знала трагедии подобного масштаба. 100 тыс. человек, у каждого из которых было имя, профессия, планы и мечты. 100 тыс. человек, которые, вне сомнения, оставили свой след в этом мире и в жизнях других людей. <...> От имени законодательной власти и ФВС выражаю глубокую скорбь и сочувствие родным и близким каждого из 100 тыс. умерших. В знак солидарности <...> и в память о каждом из 100 тыс. умерших ФВС объявляет трехдневный траур", - говорится в заявлении председателя высшей судебной инстанции Диаса Тоффоли.

Четырехдневный траур также объявил председатель Национального конгресса Бразилии, сенатор Дави Алколумбре. В своей публикации в Twitter он назвал 8 августа, когда число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс., "одним из самых скорбных дней в современной истории страны". Как уточняется на сайте законодательного органа, флаги Бразилии и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай - прим. ТАСС) напротив здания парламента приспустили в знак траура. Ранее Нацконгресс и ФВС уже объявляли трехдневный траур 10 мая после того, как число смертей из-за коронавируса превысило 10 тыс.

Публичная позиция глав судебной и законодательной ветвей власти по вопросу противодействия пандемии контрастирует с отношением к этой проблеме президента страны Жаира Болсонару. Бразильский лидер, который сам недавно перенес заболевание, вызываемое коронавирусом, по-прежнему полагает, что инфекция не опасна для лиц в возрасте до 60 лет. В ходе традиционного еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг заявил, что страна преодолеет порог в 100 тыс. смертей в ближайшие дни, подытожив свои размышления словами о том, что "жизнь продолжается", чем снова вызвал бурную реакцию в местных СМИ.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. Согласно субботней сводке в стране зарегистрировано 3 012 412 инфицированных, 100 477 человек умерли. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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