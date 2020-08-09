https://news.day.az/world/1260820.html Тяжелое ДТП в Стамбуле, десятки пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Стамбуле, десятки пострадавших - ФОТО
В Стамбуле пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали 25 человек, из них 3 ребенка. Погибли 5 человек.
По предварительным данным, автобус врезался в опорную стену путепровода.
На место происшествия было направлено множество машин скорой помощи, пожарных и полицейских.
Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Водитель автобуса также погиб в аварии.
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