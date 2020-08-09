В России выявили 5189 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5189 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в воскресенье, 9 августа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (689), Свердловской области (184), Санкт-Петербурге (160), Ханты-Мансийском АО (150), Московской области (149), Красноярском крае (129), Ставропольском крае (127), Ростовской области (127), Иркутской области (123), Нижегородской области (118).

Кроме того, за сутки зафиксировано 77 летальных исходов, 3215 человек полностью выздоровели. За все время распространения инфекции зарегистрировано 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. 14 931 человек умер, 693 422 - полностью излечились.