Премьер Ливана созвал экстренное совещание Кабмина

Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал в воскресенье экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, связанной с решением ряда министров подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в воскресенье сразу несколько руководителей ведомств, в том числе информации, экономики и окружающей среды, объявили о намерении уйти со своих постов. В частности, уже подавшая прошение об отставке министр информации Ливана Маналь Абдель Самад обусловила свое решение произошедшей катастрофой в порту Бейруте, пожелав "любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие". Министр также извинилась перед ливанцами за то, что на своем посту "не смогла оправдать их ожидания".

Накануне в центральной части Бейрута прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным выступлениям призвал ранее лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции, требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в бейрутском порту взрыва. Группы активистов штурмовали здания МИД, министерства экономики, энергетики, окружающей среды, Ассоциации ливанских банков, выбрасывали и уничтожали документы и файлы. По данным службы гражданской обороны, ранения получили 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Пять активистов были задержаны.

10 августа должны быть обнародованы результаты расследования взрыва в порту Бейрута, где 4 августа при проведении сварочных работ произошел пожар, в результате которого сдетонировали свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, полностью разрушив инфраструктуру морской гавани, уничтожив крупнейший в стране элеватор с зерном и нанеся ущерб зданиям в половине столицы. Погибли 158 человек, шесть тысяч получили ранения.