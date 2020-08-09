https://news.day.az/world/1260927.html Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 млн
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 млн
Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в воскресенье 5 000 603. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, всего в стране от последствий заболевания умер 162 441 человек. Выздоровели 1 643 118 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 555 797 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Флорида (526 577), Техас (497 900) и Нью-Йорк (420 345).
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли.
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