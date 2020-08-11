Власти Ливана для разгона протестующих направили в Бейрут полицию и армию

По данным Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 45 человек. Семеро из них направлены в больницы. Минувшей ночью манифестанты снова попытались захватить парламентский дворец, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Протестующие требуют провести всеобщие досрочные выборы и настаивают на международном расследовании взрыва в морском порту Бейрута.

Инцидент в порту ливанской столицы произошел 4 августа. В результате мощного взрыва погибли больше 160 человек, пострадали около 6 тысяч. Десятки числятся пропавшими без вести. Взрывная волна уничтожила и повредила сотни домов.