https://news.day.az/world/1261332.html Власти Ливана для разгона протестующих направили в Бейрут полицию и армию - ВИДЕО
Власти Ливана для разгона протестующих направили в Бейрут полицию и армию - ВИДЕО
По данным Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 45 человек. Семеро из них направлены в больницы. Минувшей ночью манифестанты снова попытались захватить парламентский дворец, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Протестующие требуют провести всеобщие досрочные выборы и настаивают на международном расследовании взрыва в морском порту Бейрута.
Инцидент в порту ливанской столицы произошел 4 августа. В результате мощного взрыва погибли больше 160 человек, пострадали около 6 тысяч. Десятки числятся пропавшими без вести. Взрывная волна уничтожила и повредила сотни домов.
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