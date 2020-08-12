Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии

Еще один человек скончался от бубонной чумы в Монголии. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 42-летний мужчина умер в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью, 11 августа.

По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, незадолго до своей кончины мужчина покупал две тушки сурков.

Ранее сообщалось, что в Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.