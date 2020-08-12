https://news.day.az/world/1261673.html Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии
Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии
Еще один человек скончался от бубонной чумы в Монголии. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 42-летний мужчина умер в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью, 11 августа.
По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, незадолго до своей кончины мужчина покупал две тушки сурков.
Ранее сообщалось, что в Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.
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