В Армении за сутки зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 40 794, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 августа, таких случаев было 40 593. Таким образом, за сутки выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 806 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 234 (новых фактов за минувшие сутки нет).