https://news.day.az/world/1261894.html В столице Сомали совершен теракт
В столице Сомали совершен теракт
Один человек погиб, другой получил ранение в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Сомали Могадишу.
Об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел в столичном районе Вабери. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в момент, когда мимо проезжал внедорожник. Погибший и раненый находились в машине. Их личности не раскрываются.
Нынешний террористический акт стал четвертым с начала месяца в центре Могадишо. За предыдущими стояла исламистская группировка "Аш-Шабаб".
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