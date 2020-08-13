В столице Сомали совершен теракт

Один человек погиб, другой получил ранение в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Сомали Могадишу.

Об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел в столичном районе Вабери. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в момент, когда мимо проезжал внедорожник. Погибший и раненый находились в машине. Их личности не раскрываются.

Нынешний террористический акт стал четвертым с начала месяца в центре Могадишо. За предыдущими стояла исламистская группировка "Аш-Шабаб".