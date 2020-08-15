Жертвами оползней в Непале стали 16 человек

В Непале в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли 16 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в центре страны, в районе Синдхупалчок, под завалами оказались 30 домов, вследствие чего погибли десять человек и еще 38 числятся пропавшими без вести.

В то же время в районе Каликот на западе Непала жертвами оползня стали шесть граждан страны.