https://news.day.az/world/1262604.html Жертвами оползней в Непале стали 16 человек - ВИДЕО
Жертвами оползней в Непале стали 16 человек - ВИДЕО
В Непале в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли 16 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что в центре страны, в районе Синдхупалчок, под завалами оказались 30 домов, вследствие чего погибли десять человек и еще 38 числятся пропавшими без вести.
В то же время в районе Каликот на западе Непала жертвами оползня стали шесть граждан страны.
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