https://news.day.az/world/1271927.html В Армении за сутки зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 46 910, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 сентября, таких случаев было 46 671. Таким образом, суточный прирост составил 239 человек.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 926 человек.
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