В резиденцию посла США в Москве прорвался автомобиль

Неизвестный за рулем автомобиля Range Rover протаранил ворота резиденции посла США в Москве. Инцидент на территории "Спасо-Хауса" произошел вечером в пятницу, 18 сентября. Как сообщила представитель посольства США Ребекка Росс, внедорожником, который прорвался через ворота, управлял гражданин России.

"Гражданин РФ, управляя автомобилем, прорвался на территорию резиденции посла США в Москве "Спасо-Хаус". Он был перехвачен сотрудниками посольства и передан местным властям. В момент инцидента посол Салливан отсутствовал. Пострадавших нет." - сообщается в официальном Twitter посольства США в РФ.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru показывает в фотогалерее ситуацию у резиденции посла США в Москве.