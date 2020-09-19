Tesla со спящим водителем попыталась скрыться от полиции

В канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от погони. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях. Об этом говорится в сообщении дорожной полиции региона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 9 июля. Около четырех часов дня в полицию поступила жалоба на автомобиль, который двигался по шоссе на большой скорости, но выглядел так, будто за рулем никого не было.

Патрульные обнаружили такую машину, это оказалась Tesla Model S, и, включив сигнальные огни, попытались остановить ее. Однако автомобиль увеличил скорость со 140 до 150 километров в час. При этом ограничение по скорости в этой части трассы составляет 110 километров в час.

Водителем оказался 20-летний мужчина. После расследования ему предъявили обвинение в опасном вождении и вручили повестку в суд, который должен состояться в декабре.

Глава полиции Альберты Гэри Грэм, комментируя инцидент, напомнил, что автопилот является лишь дополнительной системой безопасности и не должен оставаться без присмотра водителя.

В августе инцидент с участием Tesla в беспилотном режиме произошел в американском городе Роли, штат Северная Каролина. Врач скорой помощи включил автопилот и увлекся фильмом, а в этот момент его электрокар протаранил две полицейские машины.